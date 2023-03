Trestina, crocevia per la salvezza Al "Casini" arriva il Ghiviborgo

Il baratro è dietro le spalle, ma la terra promessa è appena oltre la linea dell’orizzonte. La classifica recita ultimo posto in condominio, ma la prospettiva di guadagnare la salvezza evitando addirittura la prospettiva di doversela giocare ai play-out non è poi così lontana. Sospeso tra questi due scenari diametralmente opposti, il Trestina ospita al "Casini" il Ghiviborgo in una sfida che, a 7 giornate dal termine della regular season, diventa un crocevia fondamentale della travagliatissima stagione del club altotiberino. I bianconeri, reduci da 2 sconfitte consecutive, affrontano un avversario che occupa il settimo posto in graduatoria e viene da 3 vittorie di fila conseguite contro avversari tutti posizionati in zona play-off. Frattanto, dopo la partenza di Peixoto, alla vigilia del match il club del presidente Leonardo Bambini ha ufficializzato l’acquisto di Claudio Casillo, portiere classe 2022 che dopo le giovanili con Cavese e Juve Stabia nelle ultime stagioni ha vestito le maglie di Latte Dolce e Terracina. All’assenza per squalifica di Ferri Marini va ad aggiungersi quella di Brevi (che ha saldato il conto con la giustizia sportiva ma non è disponibile), per cui è ipotizzabile che lo schieramento di partenza possa ricalcare quello di domenica scorsa. Probabile formazione: Montanari, Della Spoletina, Bologna, Ceccuzzi, Cenerini, Grea, Di Cato, Gramaccia, Belli, Di Nolfo, Convito. All. Farsi.

Arbitro: Marra di Agropoli.

Paolo Cocchieri