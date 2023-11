Trestina, che vittoria!. Cinque reti al Cenaia

CENAIA

1

TRESTINA

5

CENAIA: Simoncini, Rossi, Papini, Pasquini (92’ Velani J.), Caciagli, Sanyang, Rustichelli, Borselli, Malara (90’ Quilici), Di Bella, Macchia. A disp.: Baroni, Degli Esposti, Accordino, Bartolini, Fenzi, Picchi, Simonini . All.: Massimo Macelloni

SPORTING CLUB TRESTINA: Fiorenza, Dottori (89’ Lucchetti), Bucci (88’ Pica), Menghi (67’ Soldani), Contucci, Sensi, Belli (88’ Bartolucci), Omohonria, Tascini, Di Nolfo (86’ Giuliani), Marietti. A disp.: Migliorati, Gramaccia, Tosti, Morlandi. All.: Davide Ciampelli

Arbitro: Tommaso Scuderi di Verona

Marcatori: 45’ Belli, 58’ Di Nolfo, 65’ Tascini, 70’ Macchia, 85’ Tascini, 90’ Marietti

Note: Ammoniti Papini, Bucci, Belli, Tascini, Di Nolfo, Marietti.

CENAIA - Il Trestina sbanca Cenaia con un 5-1 che rilancia alla grande la formazione di mister Davide Ciampelli in classifica e permette ai bianconeri di tornare a fare bottino pieno dopo quattro turni. Cenaia, invece, è sempre più ultimo in classifica.

Trestina avanti nel finale di tempo quando Belli non perdona e, a tu per tu con Simoncini, insacca in rete senza troppe titubanze.

In avvio di ripresa è Di Nolfo a firmare il 2-0 con una maglia delle sue. Poi si scatena Tascini che firma il 3-0 al minuto 65.

Il Cenaia prova ad accorciare le distanze con Macchia che batte Fiorenza da due passi per la rete del momentaneo 3-1.

Il gol ha l’effetto di scuotere il Trestina che poco dopo cala il poker con Tascini che firma la doppietta personale e la rete del momentaneo 4-1.

Nel finale anche l’under Marietti scrive il suo nome nel tabellino marcatori per il definitivo 5-1 del Trestina. Un risultato più che rotondo che riaccende l’entusiasmo in casa bianconera anche in vista della sfida in programma domenica prossima contro il Follonica Gavorrano.