Torneo della Pace Women Vince il Bologna

Il Bologna batte in finale il Bari 2-0, scrivendo così il proprio nome sull’albo d’oro del primo Torneo della Pace Women che si è svolto in Umbria. Nella finalissima, al Don Seri di Solomeo, impianto in sintetico e senza barriere, le rossoblù si sono imposte grazie alle reti di Gabrielli e Ciamponi. Due gol nel finale, dopo una gara combattuta che ha visto le pugliesi pagare a caro prezzo due disattenzioni. Nella finale per il terzo e quarto posto successo del Parma 4-2 sul Cittadella. Quinto posto per il Perugia che si è imposto di misura sulla Ternana in un derby deciso dalla rete di Cerquetelli. Amaro in bocca per il rigore sbagliato dalle rossoverdi. Nella finale per il settimo e ottavo posto, a Santa Sabina, pokerissimo dell’Ascoli che ha battuto 5-0 l’Ancona nel derby tutto marchigiano che ha visto il gol di Baldassarri e le doppiette di Marra e Mignini. Grande successo per l’organizzazione perfetta, con la macchina organizzativa messa in piedi dal Comitato Regionale Umbro che non ha lasciato spazio a sbavature. E adesso spazio al torneo maschile. Stamattina, nella sede del Cru, la presentazione, alla presenza del presidente Lnd Giancarlo Abete.