Torneo della Pace, finale a suon di rigori Vince l’Under 16 della Lega Dilettanti

L.N.D. UNDER 16

2

FK VOJVODINA N.S.

0

dcr (0-0)

LND: Bochicchio, Di Venosa, Camerlingo (37’st Ferretti), Petrolito (7’sts Gipponi), Bellingardo (1’st Goffi), Barizza, Iacoponi (19’st Capone) (9’sts Arseni), Battisti (37’st Chiaverini), Tracchia, Leone, Zanotelli (19’st Fitto). All. Andrea Albanese A disp. Gianfanti, Di Giulio.

FK "VOJVODINA": Prolic, Cejovic, Jovanovic (9’st Bozicic), Skorupan, Stanisic (23’st Karabasil), Kravic, Eremic (15’st Pupavac), Zecevic (23’st Zahorec), Borovina, Peranovic, Jovic. All. Milos Penic A disp: Grbic, Zekic, Mandic, Dubajic

Arbitro: Fanelli di Perugia (Giulia Cannizzaro di Foligno e Ilaria Bianchini di Terni-IV Diletta Ciommei di Terni)

Note sequenza rigori: Tracchia (LND) sbagliato, Peranovic (V) parato, Leone (LND) sbagliato, Skorupan (V) sbagliato, Arseni (LND) gol, Mandic (V) sbagliato, Goffi (LND) gol, Karabasil (V) parato

E’ l’Under 16 della Lega Nazionale Dilettanti (foto) a trionfare nell’ottavo Torneo della Pace, battendo, ai rigori, nella finalissima del "Migaghelli" di Santa Maria degli Angeli i serbi del Vojvodina. Quanto alla gara, ci prova al 7’ Zecevic con il pallonetto, ma non inquadra lo specchio della porta. Al 13’ risponde Iacoponi per la L.N.D., ma la palla è alta sopra la traversa. Le due squadre si studiano e le conclusioni latitano. Al 20’ Leone scivola in area a porta vuota e fallisce il tap in. I serbi sono in palla: al 36’ è la volta di Peranovic: Bochicchio sicuro para a terra. Al 39’ si riaffacciano in avanti gli italiani con Leone. Passano cinque minuti della ripresa e si fa vedere la L.N.D. con Goffi, Il cui destro sibila alla sinistra del palo della porta difesa da Prolic. Goffi è entrato bene in partita: all’8 si ripete il giovane in maglia 18, questa volta Prolic si salva in angolo. Si va ai supplementari. Nel secondo tempo, al 5’, Borovina per il Vojvodina manda alto. Non bastano però neanche i supplementari, servono i calci di rigore per decidere il match. Il Vojvodina fallisce tutti e quattro i tiri dal dischetto, Arseni e Goffi per la L.N.D. non sbagliano, aggiudicandosi così l’ambito trofeo. Nella finale per il terzo e quarto posto, invece, i danesi dell’Aarhus superano 6-4 ai rigori il Perugia dopo il 2-2 al termine dei tempi regolamentari.