Terni Fc al quarto centro di fila. Nestor, altro ko e ultima piazza

NESTOR

1

FC

2

NESTOR (4-3-3): Baldoni Tiberi; Binaglia, Ciurnelli, Alabastri, Ceccarelli; (28’ st Calistroni) Covarelli (28’ st Bernardini), Mancinelli, Vestrelli; Genovese, Carrer, Faraghini (33’ st Mancini). A disp.: Taddei, Morales, Tamantini, Acuti, Rossetti, El Madouni. All.: Vicarelli.

FC (4-3-3-1): Cunzi; Dianda, Gaggiotti, Romeo, Flavioni; Leonardi (27’ st Carletti), Fabris (33’ st Dida), Bagnato; Pucci (27’ st Pacilli), Lora Almonte (40’ st Valerio), Pescicani. A disp.: Ambrogi, Cianchetta, Proietti Zolla, Ronconi, Potenza. All.: Borrello.

ARBITRO: Passagrilli di Perugia (Polidori e Cicalini di Perugia).

MARCATORI: 41’ pt Flavioni (T), 2’ st Genovese (N), 32’ st Bagnato (T).

NOTE: spettatori 150 circa. Ammoniti: Gaggiotti, Valerio (T), Ceccarelli, Alabastri, Vicarelli (N). Recupero: pt 2’, st 6’.

Il Terni Fc conquista la quarta vittoria di fila superando 2-1 al Checcarini una Nestor che incassa invece il quarto ko consecutivo e resta relegata all’ultimo posto. La gara si infiamma al 34’ quando Bagnato coglie il palo. Il centrocampista ci riprova al 38’ con la specialità della casa, la punizione dal limite. Palla che incoccia la traversa. Preludio al vantaggio del Terni Fc che arriva al 41’ quando capitan Flavioni tira fuori dal cilindro questa magia che vale l’1-0 con cui le due squadre vanno all’intervallo. Si rientra e dopo 90 secondi ecco un altro eurogol, stavolta in casa marscianese, e stavolta con Genovese che beffa così Cunzi dai 40 metri. Sinistro all’incrocio e 1-1 Nestor con esultanza da papà per il puntero marscianese. La svolta definitiva al minuto 77 quando Dianda confeziona un cioccolatino dalla destra per Bagnato che lo scarta e appoggia alle spalle di Baldoni la rete del 2-1. Quinto gol nelle ultime cinque partite per il 22 rossoverde.