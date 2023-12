Ternana, prove di formazione. Capuano e Favilli in forse

Capuano e Favilli ancora in dubbio. Le condizioni del difensore e dell’attaccante sembrano in miglioramento, ma è da valutare se in modo tale da consentirne la convocazione e soprattutto l’impiego dal primo minuto nella gara di Cosenza in programma domani alle 14. I due calciatori hanno lavorato a parte (come il difensore Travaglini) anche nell’allenamento svolto ieri mattina a porte chiuse e l’odierna seduta di rifinitura (ore 10.30, ugualmente “blindata“) avrà dunque per loro un peso specifico determinante. Gli esiti saranno comunicati da Roberto Breda in conferenza stampa alle 12.15, prima della partenza per la Calabria. Va ricordato che è out anche Corrado per squalifica. Ipotizzando la conferma del modulo (che La Spezia e contro il Palermo ha dato esiti apprezzabili, ferma restando l’esigenza di essere più produttivi sotto rete), se Capuano non dovesse far parte dell’undici, il ballottaggio sarebbe tra Sorensen e Mantovani che in questa stagione stanno facendo tanta panchina e che hanno un identico recente percorso. Entrambi hanno infatti giocato da titolare nella gara di Modena (c’era l’assenza per squalifica dello stesso Capuano), poi contro Venezia, Spezia e Palermo non sono scesi in campo. L’eventuale forfait di Favilli potrebbe far scattare l’ora di Dionisi al quale Breda ha preferito Di Stefano (comunque in lizza) nella sfida con il Palermo. Per la sostituzione di Corrado il candidato numero uno è Celli che domenica scorsa è entrato in campo proprio in seguito all’espulsione del compagno. Un’alternativa sulla corsia mancina potrebbe essere rappresentata dal duttile Favasuli, che per caratteristiche potrebbe dare un’impronta diversa ad alcuni meccanismi di manovra.

Settore giovanile. Il weekend si apre domani con tre gare. La formazione Primavera di Salvatore D’Urso, reduce dalla vittoria nel derby con il Perugia, scenderà in campo alle ore 11 a Crotone. L’Under 15 di Marco Di Loreto e l’Under 16 di Marco Savini saranno impegnate in casa della Lazio, rispettivamente alle 11 e alle 13. Domenica alle 15 sarà di scena l’Under 17 di Maurizio Caccavale, al “Terra Umbra“ contro l’Ascoli. L’Under 14 di Daniel Schiavi affronterà il Perugia lunedì alle 15 al “Sabotino“.