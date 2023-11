Ternana, pari di speranza. Con il Palermo è uno a uno

TERNANA

TERNANA (3-4-1-2): Iannarilli, Diakite, Capuano, Lucchesi, Casasola (42’ st Favasuli), Labojko, De Boer (23’ st Pyyhtia), Corrado, Falletti, Distefano (35’ st Celli), Raimondo. A disp.: Brazao, Vitali, Sorensen, Mantovani, Viviani, Luperini, Marginean, Dionisi, Favilli. All. Breda

PALERMO (4-3-3): Pigliacelli, Mateju (26’ st Buttaro), Lucioni, Marconi, Lund (40’ st Aurelio), Coulibaly (26’ st Henderson), Stulac (26’ st Segre), Gomes, Mancuso, Brunori, Di Mariano (35’ st Valente). A disp.: Desplanches, Kanuric, Graves, Nedelcearu. All. Corini

Arbitro: Rutella di Enna

Marcatori: 31’ pt Lucioni, 19’ st Casasola

Note: Spettatori 6.911 (767 ospiti). Espulso: 30’ st Corrado. Ammoniti: Corrado, Coulibaly, Mateju, Raimondo. Angoli:7 a 8 . Recupero: 1’ e 5’

Nel debutto-bis al “Liberati“ di Breda è ancora pareggio per la Ternana che ha affrontato a testa alta il Palermo meritando il prezioso punto. Le Fere, non più ultime ma sempre in posizione critica, possono guardare con maggiore fiducia al futuro. La linea verde sposata dal tecnico ha dato i suoi frutti anche quando la squadra è stata costretta a giocare in inferiorità numerica per l’espulsione di Corrado, avvenuta alla mezzora della ripresa. Breda ha proposto due novità, schierando in attacco Distefano insieme a Raimondo e proponendo De Boer in mediana accanto a Labojko. La Ternana ha subito aggredito i siciliani mancando due grosse occasioni in avvio di gara. La prima, dopo appena 24 secondi, con Falletti e la seconda, al 5’, con Raimondo. Dopo una conclusione in area di Mancuso deviata in angolo da Iannarilli, gli ospiti sono però passati in vantaggio con Lucioni che ha segnato con un colpo di testa in area. Il difensore, originario di Terni, non ha esultato.

I siciliani hanno sfiorato il raddoppio al 37’ con Brunori che ha colpito la traversa mentre la Ternana ci ha provato al 40’ con Casasola il cui tiro è stato respinto da Pigliacelli. Nella ripresa le Fere hanno preso in mano la partita. Distefano ha sfiorato il pareggio al 12’, poi ottenuto al 19’ da Casasola, su assist di Lucchesi.

La rete, inizialmente annullata da Rutella su segnalazione di fuorigioco del guardalinee, è stata convalidata dopo l’intervento del Var. Sul più bello, però, la Ternana è rimasta in dieci per l’espulsione di Corrado. Nonostante tutto la squadra, tranne il tiro nel ricupero di Brunori, ha tenuto bene il campo provando anche a spingere per ottenere la vittoria che manca ormai da due mesi.