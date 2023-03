Ternana, Palumbo out Ma torna Ghiringhelli

TERNI – Si ferma Palumbo e torna Ghiringhelli. Dal campo, dunque, notizie agrodolci in vista della sfida di Ferrara in programma sabato alle ore 14. La squadra rossoverde partirà oggi per un miniritiro. Palumbo risente di uno stato febbrile e dunque sussiste qualche preoccupazione in merito alla sua disponibilità. Ghiringhelli, invece, nell’ultima seduta ha lavorato in gruppo e dovrebbe tornare tra i convocati dopo aver saltato le ultime cinque gare per un infortunato al legamento crociato rimediato durante l’ultimo derby. Defendi continua ad allenarsi a parte. Il pesante dubbio legato a Palumbo rende ancor più difficile ipotizzare le scelte di Lucarelli, modulo compreso (appare comunque probabile la conferma della difesa a tre), considerando che ora c’è ampia disponibilità in ogni reparto. Sembrano in crescita le chance di Donnarumma e Favilli. La loro condizione e il loro minutaggio sono ovviamente lievitati durante la sosta e uno dei due potrebbe essere nell’undici iniziale. Oggi le fere si alleneranno a porte chiuse, Lucarelli sarà in conferenza stampa alle ore 12 e nel pomeriggio ci sarà il trasferimento presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano dove si svolgeranno il miniritiro e la rifinitura (domani mattina) come programmato da un paio di settimane. Lo stesso avverrà in occasione della gara di Brescia di lunedì 10 aprile, a conferma della fondamentale importanza del doppio turno esterno che potrebbe definire in modo inequivocabile il ruolo che la Ternana potrà interpretare nel segmento finale del campionato. Continua a salire la febbre da trasferta. Quota 1.000 non è lontana: nel tardo pomeriggio di ieri i tagliandi venduti erano 912. La prevendita si chiude domani alle 19. Per Spal-Ternana è stato designato Daniele Rutella di Enna, che è al 1° anno nella Can A-B. Con lui ci saranno gli assistenti Michele Lombardi di Brescia e Gianluca Sechi di Sassari, il IV ufficiale Enrico Gigliotti di Cosenza. Al Var Antonio Di Martino di Teramo, Avar Daniele Minelli di Varese (entrambi on-site stadio "Paolo Mazza"). Nell’attuale stagione Rutella ha diretto Ternana-Como 0-3.

Augusto Austeri