Ternana, due trasferte di fila dopo la sosta

di Massimo Ciaccolini

Due trasferte consecutive, alla ripresa del campionato dopo la sosta di questa settimana, per provare a chiudere in fretta la pratica-salvezza e lanciarsi verso altri obiettivi una volta messa in cassaforte la permanenza in Serie B.

Mister Lucarelli ha tracciato la strada maestra dettando, la settimana scorsa, le priorità della Ternana che peraltro il tecnico ha ribadito anche dopo la preziosa vittoria col Bari, riscontrando il pieno recepimento delle stesse da parte della squadra e dell’intero ambiente rossoverde.

Con questo spirito le fere hanno ripreso a lavorare ieri pomeriggio al "Taddei", a porte aperte, dopo due giorni di riposo. Nel mirino c’è la trasferta in casa della Spal e poi quella a Brescia che potrebbero rappresentare la svolta della stagione in chiave salvezza. La quota per raggiungere quest’ultima attualmente dovrebbe attestarsi tra i 43 e i 45 punti, per cui il bottino pieno negli scontri con le due blasonate pericolanti dovrebbe consentire alle fere di raggiungere presto l’obiettivo primario, mettendo nei guai avversarie che si trovano già in grossa difficoltà.

Per questi motivi le due sfide presentano un elevato tasso di pericolosità, con la conseguente necessità di garantire la massima concentrazione e attenzione per non cadere in trappola.

Si comincia con la Spal, il 1° aprile (ore 14), e per l’occasione Lucarelli spera vivamente di poter contare sul recupero dei laterali destri Marino Defendi e Luca Ghiringhelli, o almeno su quello di uno dei due.

Ieri entrambi i giocatori hanno continuato a svolgere un lavoro differenziato e nei prossimi giorni si potrà avere un quadro più chiaro della loro situazione.

Tra l’altro, avere la copertura con calciatori di ruolo nel settore di destra consentirebbe di recuperare alle mansioni tattiche a loro più congeniali Salim Diakité, Francesco Cassata e, da ultimo, Bruno Martella che finora si sono dovuti arrangiare e sacrificare in una posizione non consona alle loro attitudini. Le fere torneranno ad allenarsi al "Taddei" stamattina, sempre a porte aperte.

PREVENDITA: intanto sono 1.490 i tagliandi messi a disposizione dalla Spal nel settore dello Stadio "Mazza" riservato ai tifosi ternani. L’acquisto si potrà effettuare dalle ore 10 di oggi fino alle ore 19 di venerdì 31 marzo.