Ternana, c’è Donnarumma Il bomber punta il Genoa

di Augusto Austeri

Sorpresa-Donnarumma. L’attaccante sembrava destinato al forfait anche per la gara con il Genoa (domani al "Ferraris", ore 16.15), ma nell’ultimo allenamento si è allenato in gruppo. E’ dunque probabile la sua convocazione, mentre persistono forti dubbi per il collega di reparto Favilli che continua ad allenarsi in modo differenziato come il difensore di fascia Ghiringhelli. Il rientro dei due potrebbe essere rinviato alla partita con il Bari di domenica 19 aprile al "Liberati". L’emergenza sembra comunque ridursi. Oltre a Donnarumma sono tornati in gruppo anche i mancini di fascia Corrado e Martella per i quali sussisteva comunque un certo ottimismo fin dai giorni precedenti. Un sicuro assente sarà Defendi che continua a sottoporsi a terapie in infermeria. Lucarelli, dunque, con Donnarumma recupera un’importante opzione, magari a partita in corso, per il reparto avanzato che nelle recenti gare non ha potuto contare sulla presenza di una prima punta effettiva con conseguente grande lavoro e sacrificio per Falletti e Partipilo. Recuperando Corrado e Martella il tecnico ha a disposizione entrambe le scelte per la corsia sinistra di difesa-centrocampo, settore che considerando le caratteristiche del Genoa potrebbe avere grande rilevanza nello scacchiere tattico. Resta l’incognita-modulo (conferma della difesa a tre, oppure ritorno a quattro). Questa mattina la squadra sosterrà la seduta di rifinitura e a seguire (ore 12.30) Lucarelli sarà in conferenza. La Lega B ha comunicato il programma delle gare dal 13° al 17° turno. Gli impegni delle fere: Brescia-Ternana lunedì 10 aprile (Pasquetta) ore 15; Ternana-Pisa domenica 16 aprile ore 16.15; Ternana-Venezia domenica 23 aprile ore 16.15; Cagliari-Ternana domenica 30 ore 16.15; Ternana-Sudtirol 6 maggio ore 14.

Ternana femminile. Le rossoverdi chiamano a raccolta i tifosi per la sfida contro il Napoli in programma domani al "Moreno Gubbiotti" di Narni (ore 14.30, ingresso libero), big match della 20a giornata di Serie B. La Ternana è 4a in classifica, a -2 dai partenopei, -3 dal Cittadella e -6 dalla Lazio. Alle famiglie presenti al "Gubbiotti" sarà consegnata una copia del libro "Arnold e gli Scaldapanchina – Un cuore rossoverde" (fascia 7-11 anni). Intanto il Centro Coordinamento Ternana Clubs e "SosteniAmo Terni" organizzano mercoledì 22 aprile al centro sociale "Tacito" la "Cena per Flavia" e "VogliA di vincere". Saranno presenti ex calciatori rossoverdi. Il prezzo della cena è 20 euro. Il ricavato sarà destinato alle costose cure di cui necessita la piccola Flavia.