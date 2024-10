Ternana-Campobasso 0-0, frenata delle Fere

Terni, 7 ottobre 2024 – La Ternana di mister Abate non va oltre lo zero a zero con il coriaceo Campobasso allenato da Braglia. Sono proprio gli ospiti nel primo tempo, in particolare nel primo quarto d’ora, ad andare in più occasioni vicini al vantaggio. E la Ternana? Nessuno somiglianza con la squadra spumeggiante che aveva vinto le quattro gare precedenti, ultima delle quali ad Arezzo, piazzandosi nei piani altissimi della classifica. In settimana si è registrato, da parte della nuova proprietà del club, l’allontanamento del direttore generale Diego Foresti: quanto basta a far mugugnare i tifosi. E’ un fatto che la Ternana sia sembrata lontanissima dalle precedenti prestazioni. Tant’è che Di Nardo e Mantovani sfiorano il vantaggio dei molisani nei primi dieci minuti di gioco. Poi le Fere si riorganizzano ma per sperare in una conclusione bisogna attendere lo scadere, con il tiro di Cianci deviato in angolo. Nel secondo tempo la Ternana gioca meglio, se non altro mantiene il predominio territoriale e ‘fa’ la partita. Ma di occasioni vere e proprie non c’è traccia.

Tabellino

TERNANA (4-2-3-1): Vannucchi, Casasola (24' st Donnarumma), Loiacono , Capuano, Tito, De Boer, Corradini (41' st Patanè sv); Romeo (17' st Carboni, Curcio (24' st Martella), Cicerelli (24' st Donati ); Cianci. Allenatore: Abate CAMPOBASSO (5-3-2): Forte F; Morelli, Mondonico, Benassai, Celesia, Pierno (34' st Scorza sv); Prezioso (9' st Baldassin , Pellitteri, Bigonzoni (12' st Lombari); Forte R.(12' st Haveri), Di Nardo (34' st Spalluto sv). Allenatore: Braglia

ARBITRO Vingo di Pisa SPETTATORI 4.785 di cui circa 300 da Campobasso.

Ste.Cin