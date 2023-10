STUDENTI IN CAMPO. Il liceo Alessi premiato per "un gol per la salute»

Doping, un gol per la salute. Studenti in campo a Coverciano, con il liceo Scientifico "Alessi" di Perugia protagonista. I video realizzati dalle ragazze e dai ragazzi durante lo scorso anno scolastico, sul tema della lotta al doping, sono stati caricati sulla piattaforma del Settore giovanile e scolastico ‘Valori in rete’ e la giuria presieduta da Giuseppe Capua ha quindi votato le classi vincitrici, una per ogni ‘zona’ d’Italia. Per il Centro’ ha prevalso la terza H del Liceo Scientifico Statale ‘Galeazzo Alessi’ di Perugia (Titolo del video: ‘Intervista Melaragna’). Arrivati a Coverciano, i ragazzi delle classi vincitrici hanno potuto visitare il Centro tecnico federale e scoprire i cimeli contenuti all’interno del Museo del calcio, e poi si sono potuti sfidare sul campo intitolato a ‘Fabio Bresci’. Nel pomeriggio, la proiezione dei tre video vincitori, a concludere questa due giorni ricca di spunti e di voglia di stare insieme.