Storie di ex. Febbraio, i Baldini ritrovano la panchina

Tanti cambi in panchina nel mese di febbraio nei tre gironi della Lega Pro. Nel raggruppamento biancorosso, il mese è iniziato con l’addio di Leonardo Colucci con la Spal, che ha richiamato Mimmo Di Carlo. Saltate anche le panchine del Pineto che nominato Roberto Beni a posto di Daniele Amaolo, e della Recanatese, con Giacomo Filippi preferito all’ex biancorosso Giovanni Pagliari. A causa dei noti problemi di salute, Zdenek Zeman si è dimesso dal ruolo di tecnico del Pescara, con la squadra affidata ora al suo vice Giovanni Bucaro. Negli altri gironi, invece, due ex allenatori del Perugia hanno trovato squadra nel mese di febbraio: Silvio Baldini ha sostituito sulla panchina del Crotone Lamberto Zauli, mentre l’altro Baldini, Francesco ex, ha trovato la panchina del Trento: è subentrato a Joan Moll, che a sua volta era subentrato a Bruno Tedino.