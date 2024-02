Storie di ex. Aleandro Rosi ritorna in campo. Ha firmato con la Torres

L’ex biancorosso Aleandro Rosi torna in campo. E lo fa con la maglia della Torres. Ha firmato l’accordo fino al 30 giugno 2025. I rossoblù, in crisi di risultati, chiamano il difensore che nelle ultime 5 stagioni ha giocato col Grifo, in B e anche nella stagione di C. "Giocatore di sostanza e di comprovata esperienza, il suo ruolo naturale è terzino destro ma può essere impiegato anche come esterno di centrocampo e in altri ruoli del reparto arretrato. Ora per Rosi c’è la maglia rossoblù numero 2 della Torres: benvenuto nella famiglia rossoblù Aleandro e in bocca al lupo!", si legge nella nota del club sardo.