di Massimo Ciaccolini

Stefano Bandecchi non torna indietro sulle sue decisioni collegate alla questione dell’incompatibilità tra la carica di sindaco e di presidente della Ternana Calcio. " Ho già detto – ha affermato ieri a margine delle celebrazioni per la Festa della Repubblica che lo hanno coinvolto in qualità di primo cittadino di Terni – che io, pur sapendo di avere perfettamente ragione, non voglio nemmeno discutere e venderò tutto. I documenti li tirerò fuori dopo, quando coloro che stanno politicamente agitando la questione dovranno rispondere ai cittadini di quello che stanno facendo". La Ternana, dunque, è in vendita e Bandecchi non seguirà i progetti relativi allo stadio, al centro sportivo e alla clinica. C’è tempo un mese per dirimere la questione relativa all’incompatibilità ma il proprietario del club rossoverde sembra più che mai deciso ad andare avanti in questa direzione, concentrandosi sulle vicende politiche cittadine. Un’altra certezza è rappresentata dal fatto che Bandecchi, in ogni caso, entro il prossimo 20 giugno iscriverà regolarmente in Lega la Ternana al prossimo campionato di Serie B.

La salvezza faticosamente ottenuta al termine del campionato conclusosi due settimane fa e la salvaguardia del titolo sportivo impongono questo passaggio, soprattutto se la società sarà ceduta.

Nel frattempo, rimangono sospese le decisioni relative alla definizione dell’organigramma tecnico rossoverde, in primis i ruoli di direttore sportivo e di allenatore della prima squadra, sebbene l’attuale "diesse" Luca Leone sia stato incaricato di seguire la gestione dell’esercizio dei diritti di opzione e di contro-opzione dei prestiti dei calciatori che la Ternana ha aperti, le cui scadenze sono state fissate nel periodo che va dal 14 al 19 giugno prossimi. Intanto, però, i prezzi pregiati della squadra rossoverde fanno gola a diverse società. Dopo l’interessamento della Cremonese nei confronti del centrocampista Antonio Palumbo (1996), seguito da tempo dal "diesse" del club lombardo Simone Giacchetta, "rumors" di calciomercato fanno riferimento all’interessamento del Palermo per il difensore Salim Diakité (2000), che proprio oggi compie 23 anni, e di quello del Modena nei confronti dell’attaccante Anthony Partipilo (1994). Tutti e tre sono stati, da tempo, contrattualmente blindati dalla Ternana ma è evidente che sussiste la necessità di sistemare quanto prima possibile gli assetti tecnico-dirigenziali della società per programmare adeguatamente il campionato futuro che si preannuncia ancor più difficile di quello appena conclusosi per le fere.