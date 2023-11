"Squadra in crescita"

TERNI "La classifica resta un pensiero ma è importante anche guardare alla crescita", così mister Roberto Breda. "In questa partita gli episodi potevano pesare e si poteva rischiare un un contraccolpo dopo il loro gol – continua – . Ma il nostro secondo tempo è stato notevole, contro una squadra pericolosa che in genere nella ripresa fa meglio. Siamo rimasti in partita, provando anche a cercare i tre punti, cosa che dovremo fare sempre. Non abbiamo vinto, ma va preso quanto fatto di buono e continuare a lavorare per crescere. Il gruppo ha ampi margini di miglioramento". Rimane qualche errore di imprecisione: "Anche sotto rete, ma il loro portiere è stato bravo. Dobbiamo sfruttare al massimo le occasioni. A parole non si vince e la classifica impone che ogni ragazzo debba crescere in fretta". La coppia d’attacco Raimondo-Di Stefano: "Precisiamo subito che Favilli non era in grado di giocare. Non ha niente di grave ma era meglio tenerlo a riposo. Ho tenuto conto delle caratteristiche del Palermo e della necessità di restare alti. Abbiamo espresso una buona intensità".

Augusto Austeri