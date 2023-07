Sir Perugia, Sirci tenta di riappacificare i tifosi Prima ’prova’ l’evento per celebrare i successi

Sono giorni di colloqui e di mediazione quelli che sta conducendo il club della Sir Safety Perugia, l’argomento che si tratta è quello della tifoseria, separatasi in due frange all’indomani dello scudetto 2018 e della rottura col tecnico Bernardi. Chi simpatizzava per l’allenatore trentino si è allontanato dai Sirmaniaci (nella foto) ed ha costituito il gruppo della Curva Nord, sempre a sostegno della squadra, ma privi di un coordinamento con la società sportiva. Adesso è proprio il presidente Gino Sirci, cinque anni fa uno dei più convinti a separare i supporter non allineati, a tornare sui suoi passi e a tentare una riappacificazione. In seguito al comunicato congiunto pubblicato nei giorni scorsi dove si ringraziava il coordinamento di curva per l’apprezzabile lavoro svolto, veniva rinnovata la piena collaborazione e fiducia nei membri del coordinamento. Da questo anno il direttivo sarà allargato ad un consiglio composto da quindici tesserati, individuati tra i Sirmaniaci più operativi e che si sono distinti per senso di appartenenza e responsabilità. Tutto lascia supporre che si possano sanare antichi screzi e la tifoseria possa tornare unica ed unita, mostrando il meglio di sé al mondo della pallavolo. Il primo momento di aggregazione che fungerà da verifica è quello della festa di venerdì 14 luglio, con il club che celebrerà le vittorie ottenute nella passata stagione in supercoppa italiana e al mondiale per club, al Relais Poggio del Sole di Cenerente. Proseguendo nella ormai piacevole e consolidata abitudine societaria, la conviviale sarà caratterizzata da buon cibo, brindisi, e momenti a sorpresa. Il tutto con i trofei conquistati che saranno ovviamente presenti all’appuntamento a fare da sfondo alla serata di divertimento. Già annunciata la presenza di ospiti a sorpresa, probabilmente coach Lorenzetti e qualche giocatore, mentre è certo che sarà una grande festa sotto le stelle.

Alberto Aglietti