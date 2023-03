Sir Perugia, secondo atto A Milano per il colpo decisivo

A Milano per dare il colpo decisivo alla serie dei quarti di finale e concentrarsi poi sullo Zaksa. La Sir Safety Susa affronta stasera gara due in trasferta contro l’Allianz Milano col desiderio nemmeno troppo celato di tornare a casa con il 2-0 in tasca e chiudere la serie in gara 3, programmata per domenica 26 marzo al PalaBarton, ma con il fischio d’inizio anticipato di un’ora e quindi previsto per le ore 17. La prima gara dei quarti di finale contro il sestetto di Roberto Piazza ha evidenziato una netta superiorità di Leon e compagni, anche se all’inizio l’Allianz ha avuto dei momenti in cui è stata a contatto coi Block Devils. A Milano, come hanno evidenziato nei giorni scorsi sia coach Andrea Anastasi che i giocatori, però potrebbe essere un’altra musica perché Piano e compagni potrebbero esaltarsi davanti al proprio pubblico per tentare di regalarsi gara quattro nonché un successo contro l’imbattuta formazione del presidente Sirci. Quindi calma ed applicazione, concentrazione ai massimi livelli per poi dedicarsi alla difficile semifinale di Champions League contro i polacchi. C’è anche curiosità per conoscere le scelte tecniche dell’allenatore perugino che nelle ultime settimane ha fatto spesso ruotare gli uomini a disposizione: probabile il ritorno di Rychlicki nel sestetto iniziale con Solè al centro al posto di Russo, solito ballottaggio per i due posti da schiacciatore ricevitore tra capitan Leon, Plotnytskyi e Semeniuk. L’Allianz dovrebbe invece confermare lo starting six di gara 1 con Porro in diagonale con Patry, Mergarejo e Ishikawa in zona 4, al centro Piano e l’argentino Loser, Pesaresi libero.

Così in campo (Milano, Allianz Cloud, inizio ore 20:30, arbitri M Giardini e Frapiccini):

ALLIANZ MILANO: Porro-Patry, Mergarejo-Ishikawa, Loser-Piano, Pesaresi (L1). A disp.: Ebadipour, Lawrence, Bonacchi, Vitelli, Colombo (L2), Fusaro. All. Piazza.

SIR SAFETY SUSA: Giannelli-Rychlicki, Leon-Semeniuk, Solè-Flavio, Colaci (L1). A disp.: Plotnytskyi, Russo, Mengozzi, Herrera, Cardenas, Ropret, Piccinelli (L2).

All. Anastasi.