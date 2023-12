Sir Perugia ospita Cisterna nell’anticipo. Giannelli: "Vogliamo la vittoria"

PERUGIA - Evitare le disattenzioni è la parola d’ordine alla vigilia del nuovo appuntamento di Superlega maschile che vedrà impegnata la Sir Susa Vim Perugia. Il preparatore atletico Sebastian Carotti segue la squadra in ogni suo passo dato che sabato sera anticiperà l’ottava giornata di campionato ospitando Cisterna. La gara sarà preceduta dallo spettacolo di Alfa, giovane e talentuoso cantautore, che si esibirà con una performance con cui presenterà alcuni dei suoi brani più conosciuti. Altro motivo di distrazione potrebbe essere l’imminente partenza per il mondiale per club , in India dal 6 al 10 dicembre. Per non incorrere in spiacevoli imprevisti il collettivo bianconero sta studiando la prossima rivale. La formazione laziale è al nono posto della classifica ma dispone di un organico pericoloso e da non prendere sottogamba. Tenere alta la guardia è dunque necessario, come spiega anche il regista bianconero Simone Giannelli (nella foto): "Siamo concentrati al 100% sulla gara di sabato contro Cisterna, ci teniamo molto alla vittoria sia per la classifica e la qualificazione ai quarti di Coppa Italia e perché sarebbe un ottimo viatico in vista del mondiale per club. Ci aspetta una partita difficile, Cisterna è un’ottima squadra che gioca bene, molto equilibrata e con elementi interessanti. Ci stiamo preparando nel migliore dei modi, vogliamo proseguire la striscia positiva e sappiamo che potremo contare sull’appoggio del nostro pubblico".