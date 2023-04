Sir Perugia a Milano per chiudere i conti

di Alberto Aglietti

Il quarto di finale dei play-off presenta alla Sir Safety Susa Peruia la prima possibilità di chiudere i conti nella serie e passare il turno. I block-devils sono avanti due partite ad una ed oggi alle ore 18 ci provano in gara-quattro nella tana della stupefacente Allianz Milano. La squadra meneghina di coach Roberto Piazza ha dimostrato di saper lottare alla pari con le big, ma cerca l’ulteriore salto di qualità chiamando all’appello i tifosi per riempire il proprio palasport. Appuntamento di fondamentale importanza per tutti, la situazione vede in vantaggio di un match il sestetto del tecnico Andrea Anastasi, per cui quella di oggi può essere decisiva ai fini del passaggio in semifinale. Se i bianconeri vincono, si qualificano, se perdono dovranno giocarsela la domenica successiva in casa tra le mura amiche. L’obiettivo, insomma, non può essere che uno. Per agguantarlo, però, ci vorrà una Sir assai diversa da quella, sciupona e disattenta, che ha perso tre giorni fa in terra polacca. Per prima cosa, dunque, la squadra dovrà stare attenta a sbagliare di meno, perché i milanesi sono già forti e non hanno bisogno di trovare la strada spianata. Messo a registro l’aspetto della concentrazione e dell’attenzione, ci sarà da preoccuparsi dell’aspetto tecnico-tattico, a cominciare dal contenimento di quella autentica macchina da punti che si è rivelato lo schiacciatore giapponese Yuki Ishikawa che non pare accusare flessioni. Tra gli ospiti si attende ancora una staffetta per far rifiatare i giocatori più spremuti ma è logico che il martello cubano Wilfredo Leòn (nella foto) dovrà riscattare la prova opaca di tre giorni fa anche perché insegue il record di settecento punti conquistati nei soli play-off. Nei precedenti gli umbri hanno perduto solo in quattro occasioni e vantano venti successi negli scontri diretti. Arbitri: Massimo Florian (TO) ed Alessandro Cerra (CZ).

Milano: Porro - Patry, Piano - Loser, Ishikawa - Mergarejo, Pesaresi (L).

Perugia: Giannelli - Rychlicki, Resende - Russo, Leòn - Semeniuk, Colaci (L).