Sir, avanti tutta in vista della finale scudetto

E’ tempo di play off per la Sir Safety Susa che inizierà stasera alle 18 in diretta tv su Rai Sport il cammino che porta alla finale scudetto. La serie dei quarti di finale, al meglio delle 5 gare, vedrà gli imbattuti Block Devils del presidente Gino Sirci opposti all’Allianz Milano, ottava classificata nella regular season. Per Leon e compagni, reduci dalla qualificazione alla semifinale di Champions League nella quale affronteranno i campioni in carica dello Zaksa Kedzierzyn Kozle, si tratta del ventunesimo confronto con i meneghini con 18 vittorie e tre sconfitte: quest’anno la Sir ha battuto l’Allianz con un doppio 3-0.

Gli imbattuti ragazzi di coach Andrea Anastasi si presentano senza problemi di sorta all’inizio dei play off anche se l’allenatore di Poggio Rusco potrebbe anche optare per alcuni cambi nel sestetto di partenza, visti i tanti impegni ravvicinati che attendono i suoi ragazzi, poiché ci sarà anche il doppio confronto con i polacchi tra la fine di marzo e l’inizio di aprile. Per quello che concerne invece la formazione ospite, coach Roberto Piazza avrà a disposizione tutti i titolari e cercherà quel colpaccio già avvenuto nei quarti di finale della Coppa Italia ai danni della Lube Civitanova. L’Allianz, che in questo anno ha avuto raramente la formazione al completo per tante problematiche fisiche, conta sulla freschezza in regia del promettente Paolo Porro in diagonale col francese Patry, opposto della Francia campione olimpica, in posto quattro giostreranno il giapponese Ishikawa e il cubano Mergarejo, due giocatori dalle spiccate doti atletiche e tecniche, al centro l’argentino Loser e Vitelli, con Matteo Piano pronto a subentrare, e Pesaresi libero. E per coltivare il sogno tricolore la Sir Safety Susa avrà bisogno anche dell’incitamento del proprio pubblico che potrà affluire al PalaBarton fin dalle ore 16 tramite gli accessi A1 - A3 - B2 - B3 mentre la biglietteria sarà aperta a partire dalle ore 14,30.

Così in campo

SIR SAFETY SUSA: Giannelli-Herrera (Rychlicki), Semeniuk-Leon, Flavio-Russo, Colaci (L1). A disp.: Rychlicki (Herrera), Plotnytskyi, Solè, Ropret, Cardenas, Mengozzi, Piccinelli (L2). All. Anastasi.

ALLIANZ MILANO: Porro-Patry, Ishikawa-Mergarejo, Vitelli-Loser, Pesaresi (L1). A disp.: Piano, Lawrence, Bonacchi, Fusaro, Ebadipour, Colombo (L2). All. Piazza.Arbitri: Stefano Caretti e Vincenzo Carcione