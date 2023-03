Sangiustino s’inchina alla vicecapolista

ABBA PINETO

SANGIUSTINO

(25-20, 25-23, 25-19)

ABBA PINETO: Paris 1, Milan 14, Bragatto 4, Link 15, Merlo 14, Basso 3, Mignano 1, Bongiorno 0, Giuliani (L), Calonico 1, Fioretti 0. N.E. Pesare, Baldari, Omaggi. All. Tomasello.

ERMGROUP SANGIUSTINO: Sitti, Cappelletti 12, Antonaci 7, Hristoskov 8, Skuodis 2, Quarta 7, Marra (L), Daniel 1, Ingrosso 1, Procelli 0. N.E. Cioffi, Stoppelli, Cipriani, Conti. All. Bartolini.

Arbitri: Adamo, Grassia.

PINETO - Netta battuta d’arresto per la Ermgroup Sangiustino che cede alla vicecapolista e vincitrice della Coppa Italia di A3, Abba Pineto. La squadra di coach Marco Bartolini è stata in partita solo nel secondo set, quando si è fatta rimontare un vantaggio di 5 lunghezze ma per il resto Pineto ha dimostrato superiorità. I padroni di casa sono stati sempre avanti di un paio di break nel primo set (25-20). Poi è arrivata la reazione degli umbri (4-9) ma Pineto non si è fatta intimorire e ha vinto anche la seconda frazione (25-23). Nel terzo set la capolista ha preso subito un buon vantaggio (14-10) che le ha consentito di terminare la gara senza patemi.