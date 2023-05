San Giustino, confermato Quarta

SAN GIUSTINO – Si lavora senza sosta nel mercato della pallavolo e in vista della seconda stagione di serie A3 maschile la formazione della Ermgroup San Giustino ha voluto confermare ufficialmente la prosecuzione di un rapporto. Il centrale bolognese Augusto Quarta (classe 1993), per due metri di altezza, sarà ancora in biancoazzurro: "Mi sono trovato molto bene a San Giustino e ho fiducia nel progetto, voglio contribuire a portare la squadra in A2. Le operazioni di mercato portate a termine e quelle ancora in corso sono eccezionali, poiché ci possono consentire di alzare l’asticella degli obiettivi. Se lo scorso anno i play-off erano una gradita eventualità, stavolta diventano il traguardo minimo da conseguire. Sono sicuro che daremo filo da torcere a tutti. Abbiamo disputato un campionato tranquillo, tenendo la zona retrocessione a distanza di sicurezza e salvandoci con un mese abbondante di anticipo. Avevamo un obiettivo ma alla fine è pure subentrato quel pizzico di amarezza per i play-off che sono sfumati di un soffio. Continuo a lavorare in palestra e non mi fermerò nella lunga pausa estiva".