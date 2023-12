Rocchi all’Acf Foligno. Potenza lascia Terni Fc

FOLIGNO - L’Acf Foligno fa sul serio. La capolista del campionato di Eccellenza non vuole lasciare nulla di intentato nella corsa alla D. Alla vigilia del big match con l’Angelana il ds Petterini annuncia così l’arrivo di Roberto Rocchi (86) dalla Narnese, subito a disposizione di Manni a partire dal big match di domenica. Nessuna cessione in casa folignate ma solo un innesto a completare il reparto avanzato. Sempre in Eccellenza, Francesco Potenza (86) lascia il Terni Fc. Cessione di lusso nel reparto avanzato dettata dalla grande crescita degli under in attacco e dal rientro del puntero argentino Santiago De Sagastizabal (97) dopo la squalifica. Doppio ingaggio in casa Lama dopo l’approdo in panchina di Riccardo Caporali. Il ds Volpi ha infatti definito gli arrivi dell’attaccante Alain Cano (99) dalla Sampierana e del centrocampista ex Sansepolcro e Pontevalleceppi Andrea Bernardini (89) dal Montone. Per entrambi si tratta di un ritorno in maglia bianconera. Lascia invece Città di Castello Elia Mazzoni (91) dopo una prima parte di stagione maledetta che ha costretto il portiere ai box per un problema al gomito. In uscita da Città di Castello anche il centrocampista Francesco Paladino (04) ad un passo dal Pontevalleceppi.