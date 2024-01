Protagonisti. Formisano: "Vittoria per Mimmo e Carlo»

"La prima vittoria ha un sapore importante, vogliamo dedicarla a Mimmo e a Carlo: i ragazzi ci tenevano particolarmente". Alessandro Formisano si gode i suoi primi tre punti da allenatore del Perugia. "La prestazione che mi aspettavo dopo una buona settimana. La squadra sta iniziando un percorso e un pezzettino alla volta deve mettere in campo quello che prepariamo negli allenamenti. Nel secondo tempo siamo stati molto bravi a prenderci gli spazi che ci ha concesso la Lucchese. Siamo stati anche un pizzico fortunati perché nel primo tempo è stata una partita a viso aperto e la Lucchese ha fatto una grande partita. Ci siamo esposti alle loro ripartenze, abbiamo rischiato. Nella ripresa invece abbiamo trovato equilibrio e la squadra è salita in cattedra. Oggi abbiamo giocato bene a calcio. Sylla? Un centravanti come lui ti dà la possibilità di variare lo spartito".