Primo torneo della Pace per le squadre Under 17

Si svolgerà a Solomeo e Santa Sabina, nei giorni 20-21-22 maggio, il primo Torneo della Pace, la manifestazione promossa dal Cru e riservata alla categoria Under 17 Femminile che vedrà la partecipazione di Perugia, Ternana, Ascoli, Cittadella, Bologna, Parma, Bari e Ancona Respect. Le ragazze di Salvatore Cannito sono state sorteggiate, nel primo quarto di finale, contro il Bari e giocheranno sabato alle 17,30 a Solomeo. La vincente affronterà, il giorno dopo, una tra Ancona Respect e Cittadella, l’altro quarto di finale. Ascoli-Bologna e Parma-Ternana chiudono il quadro degli accoppiamenti. Le partite si disputeranno su due tempi da 45’ ciascuno. Per i quarti e le semifinali, in caso di parità, si andrà direttamente ai calci di rigore, per la finale, invece, si disputeranno prima i tempi supplementari e solo in caso di necessità i rigori.