Primo allenamento a Perugia per Torrasi: Dell'Orco "rinforzo" in difesa

Il Perugia ha due progetti, quello per la serie C e quello per la serie B. Se oggi il Consiglio di Stato dovesse riammettere la società di Pian di Massiano in cadetteria, Jacopo Giugliarelli tirerà fuori dal cassetto il piano B, altrimenti proseguirà con le tratattive per la serie C. Intanto a Pian di Massiano ieri si è allenato con il gruppo Emanuele Torrasi, ultimo arrivato in casa biancorossa. Una bella pedina, duttile, per l’allenatore del Perugia che potrà utilizzarlo sia in regia che, più probabile, da mezzala. La duttilità è il pregio anche di Acella, l’altro centrocampista che si è aggregato nei giorni scorsi e che ha già fatto due uscite con il Perugia, la prima con la Pontevecchio e poi nella sfida in famiglia del fine settimana scorso.

Adesso l’attenzione si sposta sul portiere. Il Perugia è in attesa che la Lazio faccia partire Marius Adamonis che domenica era in panchina (con altri due portieri) nel match perso contro il Genoa. Il portiere deve risolvere le ultime questioni con il club di Lotito e poi potrà aggregarsi al gruppo di Baldini. Furlan potrebbe essere ceduto, nel caso in cui dovesse trovare una sistemazione di suo gradimento, altrimenti farà il vice di Adamonis. Per completare la rosa, intanto per la serie C, serve un terzino destro che possa andare a fare compagnia a Mezzoni, un esterno d’attacco, una punta centrale nel caso in cui Di Serio dovesse restare in biancorosso, due rinforzi se l’ex Benevento dovesse ricevere un’offerta importante che possa convincere anche la società di Santopadre.

In difesa, invece, dopo Morichelli, il Grifo annoverà tra i rinforzi Dell’Orco che potrebbe strappare una convocazione alla seconda giornata di campionato.

Per quanto riguarda invece le cessioni di Santoro e Kouan (e anche Di Serio), la questione potrà essere più chiara oggi, quando il Consiglio di Stato emetterà il suo verdetto e deciderà la categoria di appartenza del Grifo. Perché in caso di B non ci saranno uscite (salvo offerte irrinunciabili) altrimenti il Perugia proverà ad accontentare i giocatori che non vogliono perdere la cadetteria. Ma in questo caso il Grifo non farà sconti. I cartellini andranno pagati, soprattutto quello di Simone Santoro per il quale il Perugia ha investito trecentomila euro due anni fa quando lo prelevò dal Teramo.