Post gara. Formisano: "Dovevamo e potevamo fare meglio»

"Dovevamo e potevamo fare meglio". Alessandro Formisano non si nasconde dopo il ko pesante contro la Torres. " Nel primo tempo abbiamo sciupato due occasioni importanti, purtroppo nella ripresa non abbiamo avuto lo stesso piglio e l’episodio ci ha punito. Gli episodi devi essere bravo a portarli dalla tua parte. Nella ripresa abbiamo abbassato troppo il ritmo e alla fine loro in queste situazioni sono bravi. Anche fisicamente venivano da tre partite in cui i ragazzi hanno dato tutto. Sicuramente le assenze ci penalizzano e gli episodi ci hanno girato contro, ma fanno parte del calcio e non bisogna trovare alibi". C’è sicuramente da migliorare: "Sulla manovra, perché se non riesci a sfondare in un modo, devi trovare le soluzioni alternative. Poi sull’episodio che ha portato al rigore, abbiamo subito un rilancio del portiere: in queste situazioni a dieci minuti dalla fine devi essere attento a livello maniacale".