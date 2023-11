Pokerissimo dell’Ellera all’Olympia

ELLERA

5

OLyMPIA THYRUS

0

ELLERA (4-3-3): Segoloni; Della Rocca (20’st Convito), De Palma, Cenerini, Bartoli (11’st Consonni); Trinchese (32’st Fioretti) 6, Ndedi, Campelli; Bocci, Rossi (28’st Boldrini ), Tempesta (40’st Morlunghi). All.: Luca Bisello Ragno.

OLIMPIA THYRUS (4-3-3): Quaranta (22’st Pitaro); Kola, Federici (32’st Mencarino), Giubilei, Siragusa; Grassi, Mengoni, Poggi; N. Sugoni (36’st Scopertini), Agostini (20’st Filipponi), Lucidi. All.: Marco Sugoni

Arbitro: Messouk di Foligno (Mariani e Spena). Marcatori: 4’pt, 6’st Rossi, 10’st Bocci, 43’st Convito, 48’st Boldrini.

NOTE: Ammoniti Campelli (E), Grassi (O). Recupero: 0’ pt, 3’ st. Spettatori: 150 circa.

ELLERA - L’Ellera cala la cinquina contro l’Olympia Thyrus conquistando la terza vittoria di fila che proietta l’undici di Bisello Ragno al quarto posto in solitaria. Mattatore della sfida Rossi che firma una doppietta. A segno anche Bocci, capocannoniere con 8 reti, il neo acquisto Convito e Boldrini, in una domenica da incorniciare per i biancocelesti.