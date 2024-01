Pescara-Perugia 0-1: festa Grifo allo scadere, vittoria e terzo posto

Perugia, 15 gennaio 2024 – Festa Perugia all’ultimo tuffo. Dopo un rigore respinto da Adamonis, una traversa del Pescara (con De Marco) e un gol annullato a Sylla arriva al 93’ l’episodio che decide il posticipo di Serie C. Kouan va via sulla sinistra, crossa al centro e Di Pasquale, nel tentativo di mettere la palla in angolo, firma l’autorete che decide la partita. Il Perugia sbanca così Pescara (0-1) e sale in classifica, conquistando il terzo posto dietro la capolista Cesena e la Torres.

Allo stadio Adriatico, contro la squadra allenata da Zeman, è successo di tutto. Il tecnico Alessandro Formisano presenta un Grifo intenso e aggressivo che tiene bene il campo anche nei momenti difficili. Come al 40’ del primo tempo, quando il difensore Lewis (al debutto con la maglia del Grifo) stende Accornero, servito da Merola. E’ rigore. Dal dischetto va Vergani, ma il portiere umbro Adamonis intuisce e ribatte il calcio di rigore. Il risultato non cambia fino al 93’., quando l’autorete decide la contesa a favore dei biancorossi.

Epppure a fine primo tempo, sul parziale di 0-0, Massimiliano Santopadre, intervistato all’intervallo su Rai Sport, recrimina per il gol annullato. «Stavamo controllando la partita poi abbiamo sbagliato alcune scelte che potevano portarci alla conclusione – ha detto il presidente biancorosso -. Gli ultimi minuti ci siamo disuniti. Ho rivisto il gol di Sylla ed era regolarissimo». E sul cambio tecnico, il presidente spiega: «Ho visto che la squadra era scombussolata, grande confusione ad Arezzo con due espulsioni. Formisano è giovane ma noi lo conosciamo benissimo da quattro anni e sappiamo quello che ci potrà dare. Siamo contenti. Non è una scommessa, lo abbiamo scelto perché sappiamo come lavora. Sulla macchina c’è montato, ora deve guidarla».

PESCARA-PERUGIA 0-1

PESCARA (4-3-3): Plizzari; Floriani M., Brosco, Di Pasquale, Milani (32’st Moruzzi); De Marco (20’st Squizzato), Dagasso, Franchini (32’st Tunjov); Merola, Vergani (6’st Cuppone), Accornero (6’st Cangiano). A dis: Gasparini, Staver, Pierno, Aloi, Masala, Tommasini. All: Zeman

PERUGIA (3-5-2): Adamonis; Lewis, Angella (10’st Vulikic), Dell’Orco; Paz, Iannoni, Santoro (23’st Torrasi), Kouan, Cancellieri; Sylla, Seghetti (23’st Cudrig). A disp: Abibi, Yimga, Souarè, Viti, Bartolomei, Giunti, Bezziccheri, Matos, Polizzi. All: Alessandro Formisano

Arbitro: Scarpa di Collegno (Biffi di Treviglio e Fratello di Latina). Quarto uomo: Castellone di Napoli.

Marcatore: 48’st Di Pasquale (aut.)

Note: ammoniti Dagasso, Milani, Accornero, Santoro, Lewis, Franchini, De Marco, Iannoni, Espulso al 51’st Iannoni. Spettatori: 3.720 totali di cui 193 provenienti da Perugia.