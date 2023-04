Perugia-Cosenza 0-0, il Grifo delude ancora

Perugia, 22 aprile 2023 – Così non va. Il Perugia delude ancora. Dopo tre sconfitte consecutive, il ritiro a Cascia e una classifica che fa paura, i biancorossi non vanno oltre il pari contro il Cosenza e rimandano ancora una volta la vittoria, che ormai manca dal 18 marzo (Cittadella-Perugia 0-2). Nella bolgia del Curi, la squadra di Fabrizio Castori costruisce poche occasioni da gol, soprattutto nella ripresa dopo i cambi e con l’ingresso di Lisi. Ma è troppo poco, a quattro giornate dal termine del campionato di serie B un punto serve a poco al Grifo, che occupa la zona pericolosissima della classifica a quota 35 punti (gli stessi del Brescia ma con il vantaggio dello scontro diretto).

Primo tempo lento e con poche emozioni. Il Grifo conferma la sua allergia con i tiri in porta e il Cosenza ne approfitta. Gli ospiti hanno infatti due occasioni da rete non sfruttate da Delic, che di testa ha mandato fuori su assist di Marras, e nel finale da Brescianini, fermato davanti alla porta al momento di tirare dal recupero in extremis di Kouan. Il Perugia pagato l'involuzione tecnica di molti giocatori e il decadimento della condizione atletica generale, permettendo ai calabresi di controllare la gara e di agire spesso di rimessa. Castori alla mezz’ora perde anche Matos, per un problema alla schiena (al suo posto entra Di Serio).

A inizio ripresa il Cosenza impegna Furlan (terza gara da titolare) con una conclusione di Marras e poi sfiora il vantaggio con Delic, con palla sul palo. Solo con l'ingresso in campo di Lisi il Perugia ha trovato una maggior vivacità, con l'esterno che ha prima mandato alto con una girata al volo da centro area e poi ha chiamato Micai all'intervento con i piedi. ll’85esimo il Cosenza resta in 10 dopo che Marras rimedia il secondo giallo per simulazione in area del Perugia. Ma i padron idi casa non ne approfittano e il risultato non si sblocca.

Il tabellino

PERUGIA (3-4-1-2): Furlan; Sgarbi, Curado, Struna; Casasola, Capezzi (6' st Iannoni), Santoro (27' st Bartolomei), Cancellieri (6' st Lisi); Kouan (1' st Luperini); Matos (35' pt Di Serio), Di Carmine. In panchina: Gori, Abibi, Rosi, Angella, Vulic, Paz, Ekong. Allenatore: Castori.

COSENZA (3-4-2-1): Micai; Meroni, Vaisanen, Martino; Rispoli (25' st Venturi), Voca, Brescianini (25' st Praszelik), D'Orazio; Marras, Nasti (12' st Zilli); Delic (25' st Finotto, 42' st D'Urso). In panchina: Marson, Calò, Kornvig, Salihamidzic, Agostinelli, Prestianini, Cortinovis. Allenatore: Viali.

Arbitro: Mercenaro di Genova.

Note: temperatura calda, terreno in ottime condizioni. Paganti 3.618. Espulso Marras al 41'st per doppia ammonizione. Ammoniti Struna, Brescianini, Sgarbi, Lisi, Santoro. Angoli 3-4. Recupero: 2', 5'.