"Perugia-Carrarese: Dal Canto presenta la sfida equilibrata"

"Il Perugia è una retrocessa dalla B e solo per questo rientra di diritto tra le squadre votate a un campionato di vertice. Dati alla mano ci sta riuscendo, perché è un punto sotto a noi. Siamo entrambe nel gruppone che insegue le prime due. E’ ancora troppo presto, però, per togliere qualcuno. L’anno scorso ad esempio il Gubbio girò a 39 punti poi è arrivato un punto dietro a noi". Il tecnico della Carrarese, Alessandro Dal Canto, ha presentato, la sfida in programma oggi al "Curi".

"Il Perugia è una buonissima squadra – ha aggiunto Dal Canto – guidata da un ottimo allenatore. Noi e loro siamo molto simili negli approcci alle gare, pur con moduli diversi. Subiamo poco e segniamo poco, siamo due squadre molto equilibrate che tentano di arrivare al risultato gestendo le partite dal punto di vista tecnico, quando ci riescono, e provando a recuperare il pallone prima possibile. Prevedo una partita equilibrata".

Sulle condizioni della squadra Dal Canto ha spiegato: "Cicconi è pienamente recuperato ed anche Schiavi partirà per Perugia. Giannetti ha risolto un problemino ed è disponibile. Per Capezzi e Grassini se ne riparlerà dopo la pausa di Natale. Infine, Di Gennaro ha subito una contusione alla caviglia ed è da valutare".