Pallavolo, Coppa Italia: trionfo Perugia, Monza sconfitto 3-1

Bologna, 28 gennaio 2024 – La Sir Safety Umbria Volley Perugia ha vinto la Coppa Italia Superlega di pallavolo maschile. Si tratta del terzo trofeo stagionale per i ragazzi di Lorenzetti. Nella finale odierna il team umbro si è imposto sui brianzoli della Vero Volley Monza col punteggio di 3-1. Questi i parziali: 22-25 25-21 25-15 25-23. Per Perugia è il quarto trionfo in Coppa Italia, dopo quelli del 2018, del 2019 e del 2022.

La vittoria di Perugia porta le firme di Plotnytskyi, implacabile in attacco, di Flavio Gualberto che ha giocato un grande match al centro e ha chiuso gli ultimi tre punti degli umbri, Semeniuk che conferma un grande momento di forma con una partita molto concreta e di Giannelli, lucidissimo in cabina di regia