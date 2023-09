Oltre 400 tifosi delle Fere al “Del Duca“

TERNI I tifosi rossoverdi mobilitati per la sfida in casa dell’Ascoli che storicamente è una delle più sentite, dopo il derby col Perugia. Si gioca di sera in turno infrasettimanale e nonostante ciò la risposta dei supporters delle Fere per la trasferta marchigiana si sta rivelando ancora una volta eccezionale. Ieri, infatti, è stata sfondata quota 400 dei tagliandi venduti e il numero è destinato ad aumentare oggi, alla chiusura definitiva della prevendita fissata alle 19. Il Centro Coordinamento Ternana Clubs e Rocca Rossoverde sono già a lavoro dalla scorsa settimana per organizzare pullman e si registrano anche altre iniziative di gruppi non appartenenti al cosiddetto tifo organizzato. Non ci sarà l’esodo della trasferta del 14 agosto 2022, alla prima del campionato di B 20222023, quando i ternani acquistarono tutti i 900 tagliandi a disposizione ma il dato attuale è già superiore ai 352 registrati il 6 maggio 2022, all’ultima giornata della stagione 20212022.