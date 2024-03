Numeri della gara. Toscani in testa per espulsi a favore. Ma fragili nel finale di match

PERUGIA

La partita di questa sera tra Carrarese e Perugia vale il terzo posto e si gioca tra due squadre in forma. Nella classifica del girone di ritorno il Perugia è secondo in graduatoria con 29 punti (dietro solo al Cesena) mentre Carrarese è quarta con con 27 punti. C’è da dire anche, però, che la Carrarese è in serie utile da 12 gare dove ha raccolto 7 vittorie, 5 pareggi. In casa ha totalizzato 13 vittorie, 2 pareggi e 1 sola sconfitta (lo scorso 14 gennaio vs Arezzo) con 31 reti fatte e 9 subìte totalizzando 41 punti (meglio in casa solo il Cesena con 44). Insomma, una macchina perfetta tra le mura amiche, contro un Perugia che prima del tris di sconfitte, fuori casa aveva macinato molti punti.

In trasferta, comunque, i biancorossi hanno totalizzato sin qui 25 punti frutto di 7 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte.

Le due squadre sono vicine anche per quanto riguarda il numero di partite senza subire gol: iil Perugia ha mantenuto la porta inviolata in 15 occasioni, la Carrarese invece in 16 circostanze.

Espulsioni. Un dato significativo riguarda i rossi a favore. E da questo punto di vista i padroni di casa non sono secondi a nessuno, mentre il Grifo è ultimo: Carrarese regina nel girone B per espulsi in favore, 8 in 33 turni. Il Perugia non ne ha ancora avuto nessuno.

La distribuzione dei gol. Perugia scatenato nel quarto d’ora finale del primo tempo (dal 31’ al 45’ inclusi recuperi) con 13 reti fatte (al pari del Cesena) sulle 40 totali. Carrarese, invece, fragile nel finale di match: ha infatti subìto nel quarto d’ora finale del secondo tempo 9 reti su 25 totali incassate.