"Non abbiamo sfruttato l’occasione in avvio"

Grande amarezza in casa-Cittadella. Soprattutto per l’occasione avuta nel primo tempo e non sfruttata dalla squadra di Edoardo Gorini (squalificato). Nel post gara ha parlato Roberto Musso, il vice allenatore che era in panchina.

"Questo è un campionato con un livello alto e se hai due minuti di blackout, perdi le partite. Pensiamo che nel primo tempo la partita sia stata fatta, abbiamo avuto anche un’occasione importante con Carriero a tu per tu, però gli episodi alla fine fanno la differenza e loro sono stati bravi a sfruttarli, noi invece no e quindi abbiamo perso la partita".

Sul match ha aggiunto: "Noi sapevamo che sarebbe stata una partita difficile, perché loro sono una squadra fisica e ci sta che qualche giocatore non fosse in giornata. Il primo tempo l’abbiamo fatto bene, poi abbiamo preso due gol in due minuti. Abbiamo creato poco e abbiamo perso la partita".