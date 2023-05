Nessuna sorpresa per le semifinali della serie C Sono andate in archivio come da pronostico

PERUGIA – Si archiviano come da pronostico le semifinali dei play-off in serie C femminile. Non ha avuto problemi la Vitt Chiusi, la testa di serie numero uno del torneo si è imposta ottenendo due vittorie piene la rivelazione Abita Infissi Bastia e così ha confermato il pronostico e passato il turno bissando il successo dell’andata e proseguendo la sua corsa, questo l’esito della seconda sfida terminata per tre ad uno (25-16, 22-25, 25-16, 25-17). Non ha dovuto faticare troppo nemmeno la testa di serie numero due Samer Marsciano che nell’attesissimo derby della Media Valle del Tevere ha ottenuto un doppio successo pieno contro la nemica giurata Extro Deruta estromettendola dalla corsa alla promozione nei quadri nazionali, eloquente il risultato di gara-due che è terminata per tre a zero (25-8, 25-16, 26-24). Ora l’attenzione si sposta sull’epilogo del campionato, il duello più atteso si disputa al meglio delle tre partite ma ancora, incredibilmente, le date non sono note. In serie C maschile si è svolto il primo duello della finalissima dove i padroni di casa della New Volley Borgo Sansepolcro hanno vinto in rimonta per tre a uno sui rivali della Nuova Pallavolo Spoleto che hanno ceduto in quattro set (17-25, 25-18, 25-20, 25-23). La gara di ritorno si svolgerà domenica 4 giugno a campi invertiti, l’eventuale bella di spareggio sabato 10 giugno in casa dei biturgensi.

A.A.