Matos: "Guardiamo avanti, ma la prossima partita è da vincere"

La partita era sicuramente complicata, ma il Perugia ha qualcosa su cui riflettere e anche qualche scelta che fa arrabbiare: le decisioni della terna sulle reti annullate, ma anche l’atteggiamento avuto nel primo tempo. Lo spiega Matos, tornato al gol. "Era una partita complicata contro una squadra forte, siamo stati bravi a pareggiarla già nel primo tempo ma è ovvio che se vogliamo puntare in alto dobbiamo cercare di vincere e cercheremo di farlo la prossima volta. La reazione dopo il gol? Quell’atteggiamento dovremmo averlo anche prima di andare sotto. C’era un rigore netto per noi per un fallo di mano, sullo 0-0. Magari con quell’episodio cambia la partita". E adesso? "La maglia del Perugia è pesante ed è giusto che i tifosi chiedano sempre la vittoria. A volte c’è un po’ di frenesia. Ma ora dobbiamo pensare alla prossima perché dobbiamo vincerla a tutti i costi".