Lucky Wind passa. Ma che fatica!

LUCKY WIND TREVI

3

MONTESPERTOLI

2

(25-21, 25-23, 12-25, 25-27, 15-13)

TREVI: Corradetti 30, Casareale 13, Gresta 10, Di Arcangelo 6, Kraja 5, Della Giovampaola 3, Natalizia (L1), Danaila 2, Mariano, Mochetti. N.E. – Tardioli, Tizi, Carini, Sirci (L2). All. Piero Camiolo.

MONTESPERTOLI: Mezzedemi 22, Casini 17, Giubbolini 8, Mazzini 7, Bigliazzi 3, Para 1, Castellani (L1), Lazzeri 12, Mazzinghi 4, Maioli 1, Eifelli (L2). All. Cosimo Becucci.

Arbitri: A. Pagliocca e G. Concilio.

TREVI - La Lucky Wind Trevi si aggiudica lo scontro in coda di serie B1 femminile e guadagna due punti in quello che sembrava alla vigilia una sorta di spareggio con la Montesport Montespertoli. Le biancoazzurre, però, devono mordersi i gomiti per essere state in vantaggio per 2 set a e aver fatto rientrare le avversarie. Le recriminazioni più grosse sono per la quarta frazione che stavano comandando 21-16 e che hanno incredibilmente perso con un finale senza cinismo.