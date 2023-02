Lisarelli: "Missione possibile ma servirà la partita perfetta"

"Servirà la partita perfetta ma la missione è possibile". Andrea Lisarelli ci crede. Il Branca ospita il Valdichienti Ponte nel ritorno degli ottavi di finale della coppa nazionale di Eccellenza. Andata a favore dei marchigiani che si sono imposti per 1-0 a Monte San Giusto mostrando le loro qualità. Nel Branca tornerà però capitan Giambi, out all’andata per squalifica. Assenza che ha pesato. Lisarelli avrà tutti a disposizione, mentre Bolzan dovrà ancora rinunciare a Palmieri e Trillini. "Avranno rientri importanti – sottolinea il tecnico – ma noi sappiamo che dovremo fare la partita e cercare subito di segnare. Abbiamo visto all’andata il loro valore ma ci siamo resi conto che la qualificazione è alla nostra portata. Vogliamo farci questo regalo. Sono sicuro che saranno in tanti sugli spalti e vorremmo regalare al pubblico di Branca la soddisfazione di arrivare fra le prime 8 squadre d’Italia". Al Santa Barbara ingresso gratuito per i ragazzi dei settori giovanili limitrofi che arriveranno vestiti con la tuta della rispettiva società e per un accompagnatore. Fischio d’inizio alle 14,30 agli ordini dell’arbitro Moretti di Cesena. In caso di 1-0 per il Branca al termine dei 90’ non sono previsti supplementari ma si va direttamente ai calci di rigore.

Nicola Agostini