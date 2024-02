Le scelte. Sylla è recuperato e gioca dall’inizio. Difesa confermata

Sono venti i giocatori biancorossi che ieri hanno lasciato Pian di Massiano per raggiungere la Sardegna. Formisano recupera Sylla che venerdì si era fermato per un problema ad un ginocchio. L’attaccante, al rientro dalla squalifica, partirà quindi dal primo minuto e guiderà l’attacco del Perugia. In difesa l’allenatore del Grifo ripropone il pacchetto visto all’opera con la Fermana: dentro Mezzoni sul centro-destra, Lewis al centro e Dell’Orco a completare il reparto arretrato. Anche le fasce non dovrebbero subire variazioni con Paz a destra e Lisi sulla fascia sinistra. A centrocampo rientra Kouan e, salvo modifiche del programma, sarà in campo dall’inizio insieme a Torrasi e Iannoni. In attacco, invece, Matos e Ricci dovrebbero partire dalla panchina, dal primo minuto Formisano dovrebbe scegliere la coppia formata da Sylla e Seghetti (con la Fermana ha segnato il suo sesto gol).