Le rossoverdi sono un rullo compressore. Sconfitto Tavagnacco

TERNI - La Ternana Woman è come un rullo compressore e a farne le spese ieri è stato il Tavagnacco, travolto al "Gubbiotti" di Narni con un largo 5 a 0 e ancora fermo all’ultimo posto in classifica senza neanche un punto. La goleada delle ferelle è cominciata alla mezzora del primo tempo con la rete firmata dalla Vigliucci, mentre nella ripresa hanno segnato nell’ordine Pirone, Massimino, Pacioni e Labate, quest’ultima su rigore. La Labate ha avuto un’altra opportunità dal dischetto alla fine della prima frazione di gioco ma il portiere delle friulane ha parato il tiro. Dopo le prime tre giornate di campionato la squadra allenata da Fabio Melillo è a punteggio pieno al primo posto in classifica insieme alla Lazio, ieri vittoriosa ad Arezzo, con 15 gol fatti e nessuno subito. Nel prossimo turno, in programma domenica 15 ottobre, le rossoverdi giocheranno in trasferta sul campo del Chievo Woman che ieri ha battuto fuori casa il San Marino Academy.

M.C.