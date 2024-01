Le partite al palasport di Cannara. La Befana del calcio a 5. Tre finali tutte d’un fiato

PERUGIA – Un’Epifania nel segno del calcio a 5. Appuntamento sabato 6 gennaio al PalaSport di Cannara per le finali di Coppa regionale di calcio a 5 maschili e femminili di serie C. Si comincia alle 15 con la finalissima di serie C2 che mette di fronte Umbrasabina e Torgiano. A seguire, alle ore 17, la finale di serie C femminile tra le ragazze del Circolo Lavoratori e Terni e la MSG Rieti. A chiudere il pomeriggio di finali l’ultimo atto della coppa di serie C1 maschile che vedrà affrontarsi gli eugubini del San Martino calcio a 5 e la RSA Città di Rieti. Tutte e tre le finali verranno trasmesse in diretta streaming da Tef Channel. "La formula delle tre finali nel giorno della Befana – sottolinea il delegato regionale per il calcio a 5 Simone Ortenzi – è ormai consolidata e ha sempre dato ottimi riscontri. In un giorno di festa è più facile portare pubblico al palazzetto e negli ultimi tempi il seguito sta crescendo sempre di più. La diretta televisiva è un’ulteriore vetrina per tutto il movimento del calcio a 5 che merita una grande ribalta, considerando i tanti sacrifici che i dirigenti delle nostre società fanno per portare avanti l’attività maschile ma anche femminile e giovanile, in grande espansione. Un ringraziamento particolare all’amministrazione di Cannara per l’utilizzo del PalaSport per un momento di particolare importanza per l’intero movimento".