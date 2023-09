Le finali di Supercoppa. Sir, biglietti già in vendita

Le squadre di Superlega maschile attendono di tornare al completo, alla Sir Susa Vim Perugia ne mancano ben otto di giocatori, tutti impegnati con le proprie nazionali nelle qualificazioni olimpiche di Parigi 2024. Nel frattempo, è in pieno movimento la macchina organizzativa del primo trofeo stagionale per club firmato Lega Pallavolo Serie A: martedì 31 ottobre e mercoledì 1° novembre si giocherà a Biella la supercoppa italiana 2023. Mercoledì prossimo avrà inizio la vendita dei biglietti per assistere alle gare della final-four.

La prima giornata delle semifinali vedrà i campioni d’Italia del Trento aprire la ventottesima edizione del torneo contro Perugia, mentre la seconda semifinale vedrà di fronte Piacenza e Civitanova Marche. Il giorno seguente si giocherà la finale che assegnerà il titolo. La tifoseria ufficiale dei Sirmaniaci ha mostrato qualche perplessità per raggiungere la lontana località piemontese, oltre a ciò, è emersa qualche divergenza di opinione con la dirigenza del club bianconero, la conseguenza è che potrebbe non esserci un sostegno massiccio in questa circostanza. Martedì 26 settembre i block-devils torneranno in campo per il secondo test amichevole della stagione contro i toscani di Santa Croce (A2), che avevano annullato l’impegno per un lutto improvviso nei giorni scorsi.

Alberto Aglietti