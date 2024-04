L’avversario. Biagioni: "Sarà dura. Ma dobbiamo avere il coraggio di fare la partita»

Il compito di Oberdan Biagioni, subentrato dopo il 5-0 sul campo del Rimini, non è facile. Il neo tecnico avrà la difficile missione di evitare la retrocessione, intanto cercando di accorciare le distanze sull’Ancona per fare sì che si facciano i play out. "Incontreremo una squadra che è stata costruita per vincere il campionato, ma questo non può andare a penalizzarci nel nostro modo di fare calcio. Non saremo il Barcellona e il Real Madrid però se dovessi preoccuparmi solo perché gioco con il Perugia non aiuterei la squadra. Dobbiamo cercare di fare il massimo in questo momento per noi e di dare tutto per fare risultato. Certo, è una formazione più forte e con elementi straordinari, ma a volte il calcio ha fatto vedere che anche quelli che sembrano più deboli possono battere i più forti. Dobbiamo avere il coraggio di fare la partita. Spero di essere stato bravo in questo giorno e mezzo nel dare ai ragazzi la sensazione di avere la possibilità di centrare un risultato positivo", ha dichiarato l’allenatore a centotrentuno.com. "“Ho trovato chiaramente dei ragazzi feriti, perché quando si perde come a Rimini c’è poco da aspettarsi qualcosa di buono. Loro sono ben disposti al lavoro, sto cercando il più possibile di aiutarli a liberare la mente e dargli quella fiducia che permette di fare la prestazione che vorremmo. Non dobbiamo pensare al risultato in sé, ma dobbiamo pensare solo a farlo perché è quello che conta a prescindere dai nostri valori. Dobbiamo essere fiduciosi perché comunque le partite vanno giocate".