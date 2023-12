L’arbitro. Al Comunale fischia. Calzavara di Varese

Sarà Andrea Calzavara di Varese a dirigere il derby tra Arezzo e Perugia, in programma lunedì sera, alle 20,30, valevole per la diciottesima giornata del campionato, la penultima del girone di andata che si chiuderà il 23 dicembre, al Curi, nel match contro il Cesena. Gli assistenti saranno Davide Santarossa di Pordenone e Roberto D’Ascanio di Roma 2. Quarto ufficiale, Paolo Grieco di Ascoli Piceno. Non ci sono precedenti tra la prima squadra del Perugia e il fischietto varesino che ha però diretto una gara di Coppa della Primavera lo scorso 15 settembre 2021: Cesena–Perugia 1-3. Sarà anche il primo incrocio con l’Arezzo. In questo campionato Calzavara ha diretto una sola partita del girone B, Vis Pesaro-Pescara, cinque nel girone C e nelle sei gare non è mai uscito il segno 2: due pari e quattro successi per la squadra di casa.