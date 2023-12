La Ternana Women batte il Genoa e resta in vetta

TERNI - La Ternana Women vince 4-1 in casa del Genoa nella 10a giornata del campionato di Serie B e resta al comando della classifica, con la Lazio che batte 3-0 in trasferta il Tavagnacco. A due lunghezze dalla coppia di testa ci sono Cesena (2-2 sul campo del Chievo Verona) e Parma (1-0 a Ravenna). Al “Gambino“ di Arenzano, contro il Genoa reduce da 6 vittorie consecutive, le rossoverdi del tecnico Fabio Melillo imprimono subito il proprio marchio alla gara confermando la maggiore caratura e si portano in vantaggio al 10’ con Sara Tui che insacca di testa su calcio piazzato di Fusar Poli. Il raddoppio al 31’: errore difensivo del Genoa, assist in area di Pirone per Porcarelli che realizza senza difficoltà. La stessa attaccante concede il bis al 3’ della ripresa. Il team rossoblu prova a riaprire la partita con un gol di Bargi al 19’, ma al 31’ arriva il gol di Lombardo che blinda il risultato. Domenica la Ternana sarà di scena al “Gubbiotti“ contro il Bologna.

A.A.