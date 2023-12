La squadra. Sarà anche rivoluzione tattica . Il tecnico pensa alla difesa a tre

Alessandro Formisano, 33 anni, ieri mattina è stato nominato nuovo allenatore della prima squadra del Perugia. E ieri pomeriggio ha diretto il suo primo allenamento a Pian di Massiano. Una scommessa? Il Perugia ha ponderato e valutato la scelta di affidare la panchina a Formisano, perché ne ha seguito il percordo in questi anni in biancorosso. L’allenatore sarà accompagnato nel suo nuovo viaggio dal vice che era con lui in Primavera, Valerio Pignataro, che sarà anche il match analyst della squadra. Dello staff farà parte, anche se con un ruolo diverso, Scalzeggi che resterà nella Primavera come preparatore atletico. Il Perugia, infatti, è alla ricerca di un preparatore atletico e anche di un preparatore dei portieri, che saranno annunciati nelle prossime ore. Nello staff resta Matteo Valeri, come recupero infortunati. Alessandro Formisano prende in mano un Perugia pieno di problemi per la prossima partita, sabato, contro la capolista Cesena. Il tecnico biancorosso dovrà rinunciare a Seghetti e Lisi che devono scontare, rispettivamente, due e tre giornate di squalifica (il Perugia non dovrebbe presentare ricorso per ridurre lo stop). Ai due fermati dal giudice si aggiunge anche l’attaccante Vazquez che ieri è rimasto in campo appena tre minuti. Il giocatore ha accusato un problema muscolare, ma non sarebbe una ricaduta, perché il problema sarebbe in un punto differente.

Come giocherà il Perugia di Formisano? La sensazione è che l’allenatore potrebbe proprio rivoluzionare il sistema di gioco e passare alla difesa a tre. La sua Primavera ha giocato sia a quattro che a tre. Difficile pensare a stravolgimenti contro il Cesena, anche viste le assenze previste, ma durante la sosta la società e l’allenatore lavoreranno anche sul mercato in base a quello che verrà deciso per il girone di ritorno.