La squadra. Mezzoni e Ricci restano in dubbio. I ballottaggi sono a centrocampo

Prosegue con sedute mattutine la preparazione dei biancorossi per il match di lunedì sera a Pescara. Assente, perché ancora in permesso, Matos, ma l’attaccante brasiliano dovrebbe rientrare oggi e dare così la possibilità a Formisano di valutare più soluzioni per la gara allo stadio "Adriatico". Oggi è previsto anche il rientro di Ricci, ma in questo caso il giocatore si è fermato per un problema fisico e al massimo potrebbe andare in panchina. Lavoro differenziato per Mezzoni, a questo punto il terzino destro è in dubbio per il match, visto che è rimasto ai box per tutta la settimana: anche in questo caso il verdetto ci sarà oggi.

Assenze, invece, certe per il match contro il Pescara sono quelle di Morichelli in difesa, Lisi sulla fascia sinistra (sconterà la terza e ultima giornata di squalifica) e Vazquez in attacco (il giocatore prosegue il recupero e potrebbe rientrare per la trasferta di Pontedera di fine mese).

Nelle ultime due sedute a disposizione l’allenatore biancorosso proverà la formazione da schierare. Non mancano i dubbi in formazione, in tutti i reparti ad eccezione dell’attacco, con l’allenatore del Perugia che opterà per la coppia Sylla-Seghetti (l’attaccante è al rientro dopo aver scontato le due giornate di squalifica). In difesa si candida l’ultimo arrivato Lewis, anche se appare più probabile una "prima" in panchina. In mezzo al campo Kouan e Santoro sono in ballottaggio per un posto, con Iannoni e Torrasi che dovrebbero invece essere certi di una maglia. Sulla fascia sinistra, invece, Cancellieri parte in vantaggio su Bozzolan.