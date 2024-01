La squadra. A Pescara ipotesi 3-5-2. Morichelli out, Ricci in forse

Seduta intensa al mattino per i biancorossi di Alessandro Formisano. La squadra si è ritrovata per iniziare a preparare la sfida di lunedì, nel posticipo, sul campo del Pescara. In campo anche i calciatori che martedì hanno svolto un lavoro defaticante dopo la sfida con la Lucchese. Intanto le certezze: per il prossimo incontro Formisano potrà contare su Alessandro Seghetti che ha scontato le due giornate di squalifica e, con molta probabilità, il calciatore avrà una maglia dal primo minuto. Poi l’altra certezza è l’assenza di Morichelli: il difensore, infatti, non ha ancora recuperato dal fastidio fisico e sarà costretto a saltare anche la trasferta in Abruzzo contro il Pescara di Zeman. Situazioni in bilico: quella legata a Federico Ricci. L’attaccante, uscito prima del tempo in occasione dell’ultima sfida al Curi, ha riportato un colpo a una caviglia, ha saltato le prime due sedute della settimana e solo oggi, nell’allenamento del mattino, Formisano avrà un quadro più chiaro sulla disponibilità del calciatore che contro la Lucchese ha sbloccato il match. La buona notizia, in prospettiva, è che Vazquez sta accelerando i tempi di rientro. Difficile ipotizzare un rientro con la Spal, più probabile in occasione della trasferta, sette giorni più tardi, sul campo del Pontedera. Assente, invece, per influenza Furlan ma il portiere potrebbe rientrare prima della partita. Le scelte. In vista della gara contro la squadra di Zeman, Formisano potrebbe pensare ad un Perugia con il 3-5-2. Davanti a Adamonis potrebbe essere confermato il pacchetto arretrato visto con la Lucchese con Vulikic sul centro-destra, Angella al centro e Dell’Orco a completare il pacchetto arretrato. In mediana potrebbe trovare spazio dal primo minuto Iannoni insieme a Santoro, mentre al centro potrebbe essere confermato Torrasi, in vantaggio su Bartolomei. La coppia d’attacco sarà formata da Seghetti e Sylla. Ci sono ancora quattro allenamenti per decidere le soluzioni migliori.